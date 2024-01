Vergés: "No hi ha cap fonament" per acusar d'endarrerir les vacunes contra la covid als policies

Declara com a investigada després que el jutge instructor ha recaptat nous indicis contra ella

La vicepresidenta del Parlament i exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha valorat que "no hi ha cap base ni cap fonament que pugui sustentar aquestes acusacions que fan els sindicats de la Policia Nacional i associacions de la Guàrdia Civil contra Salut" per suposadament endarrerir la vacunació contra la covid-19 als efectius d'aquests cossos.

"Explicaré tota la feina que es va fer des de Salut en aquell moment amb la campanya de vacunació contra la covid", ha dit en unes declaracions als periodistes abans de declarar com a investigada al jutjat d'instrucció 17 de Barcelona en la causa oberta arran d'una denúncia del Sindicat del Cos Nacional de Policia-Justícia Policial (Jupol) i l'Associació de la Guàrdia Civil-Justícia Civil (Jucil).

Vergés hi ha arribat acompanyada dels consellers de Salut, Manel Balcells, i d'Acció Exterior, Meritxell Serret, a més dels membres d'ERC Marta Vilaret, Jordi Albert i Najat Driouech, ha insistit que el seu departament sempre va actuar sota criteris sanitaris i ha criticat que amb aquesta denúncia "el que fa la Policia Nacional i la Guàrdia Civil és qüestionar i ofendre aquests criteris professionals i sanitaris".

L'exconsellera ha posat en valor la campanya de vacunació contra el coronavirus com "un èxit col·lectiu de tota la societat, però gràcies als professionals de Salut".

INVESTIGADA UN ALTRE COP PER NOUS INDICIS

Vergés ja havia estat investigada per aquesta causa, que per la seva condició d'aforada abans anava a càrrec del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va descartar la querella contra l'exconsellera en no trobar indicis contra ella i va enviar el cas als tribunals ordinaris per investigar-los.

Un cop al jutjat d'instrucció, el jutge ha rebut com a nous indicis contra ella unes missatges de Whatsapp en els quals una assessora de Vergés va dir a la secretària de Salut Pública i aleshores sots-directora general de promoció de la salut, Carmen Cabezas, que l'aleshores consellera volia paralitzar la vacunació contra el coronavirus als policies i guàrdies civils destinats a Catalunya.

A la vista d'aquests nous indicis, el jutge va decidir tornar a investigar Vergés i, en ser aforada al TSJC, li va donar 20 dies per decidir si volia prestar declaració voluntària a Instrucció, la qual cosa fa aquest divendres.