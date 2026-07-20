Vergés (Junts) sobre la victòria espanyola en el Mundial: "No tenim res a celebrar"

BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha sortit al pas aquest dilluns sobre la victòria de la selecció espanyola en el Mundial en afirmar: "No tenim res a celebrar".
"El que ens alegrarà de veritat és que algun dia, més aviat que tard, els jugadors catalans puguin jugar amb la selecció nacional del seu país", ha subratllat en una roda de premsa en preguntar-li sobre aquest assumpte.
La selecció espanyola es va imposar diumenge a l'Argentina en la final del Mundial, que es va celebrar als Estats Units.