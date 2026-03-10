Vergés (Junts) veu insuficient l'acord d'Educació: "D'acord de país, res de res"

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha qualificat d'insuficient l'acord entre la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat i CCOO Educació i UGT sobre el complement específic docent perquè no l'avalen els sindicats majoritaris del ram: "D'acord de país, res de res".
"És un anunci triomfalista més. Davant aquesta propaganda del govern Illa, cal contraposar l'obstinada realitat. Parlen d'acord de país com quan també van fer servir aquest terme per parlar del finançament i del traspàs de Rodalies", ha manifestat aquest dimarts en una roda de premsa a la cambra catalana.
Per Vergés, l'acord no resol "de cap de les maneres" les demandes dels docents en diversos àmbits, a més d'apuntar que es manté la vaga de docents per a la pròxima setmana.