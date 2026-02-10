Vergés (Junts) torna a rebutjar el finançament i pregunta a Romero si pot "renunciar a 20.000 milions"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha reiterat aquest dimarts el seu rebuig a la nova proposta de finançament i ha preguntat a la consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero: "Pot renunciar a 20.000 milions d'euros?"
Així ho ha dit en el ple monogràfic sobre l'ascensor social a Catalunya, en el qual ha afirmat que els 4.700 milions del nou finançament, que ha qualificat d'engrunes, no transformen res: "Consellera, quan ens diu que no podem renunciar a 4.000 milions, jo li dic: pot renunciar a 20.000 milions d'euros? És la pregunta que s'hauria de fer".
Ha defensat la necessitat de treure's de sobre "la 'e' d'Espanya i la dependència espanyola", i ha reafirmat l'aposta de Junts pel concert econòmic, per les rebaixes fiscals, per una llei del salari mínim de referència català, que volen que s'acosti als 1.400 euros, per revisar el sistema d'ajuts i pensions i per la llengua, la cultura i l'educació.
MÒNICA SALES
Abans ha intervingut la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, que ha considerat que la "dependència de l'Estat paralitza l'ascensor social" a Catalunya i ha acusat el govern de Salvador Illa d'agreujar-lo per una gestió incompetent, ha dit textualment.
"Només repararem l'ascensor social amb la independència, sobirania fiscal i plena capacitat de decisió", ha resumit.