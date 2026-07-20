Vergés reclama una "remodelació profunda" del Govern després de la sortida de Martínez Bravo

BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha reclamat aquest dilluns una "remodelació profunda" del govern de Salvador Illa després de la sortida de la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, càrrec que assumirà Raúl Moreno.
En una roda de premsa, ha constatat que el Parlament ha reprovat i ha aprovat el cessament de les conselleres Sílvia Paneque, Esther Niubó i Núria Parlon, i que des que governen hi ha "11 col·lectius professionals que han sortit al carrer o han amenaçat amb vagues".
"Acumulen crisi rere crisi. Substituint 1 consellera no resoldran res", segons Vergés, que considera que en la gestió de Martínez Bravo hi ha hagut dos problemes: un de disponibilitat i un altre de capacitat.
Vergés ha dit que era la primera vegada que una consellera vivia a cavall entre Barcelona i Madrid, i ha criticat la seva poca presència en actes institucionals que tenien lloc els caps de setmana: "Ser conseller no és equiparable a ser un alt directiu. És servei al país i requereix estar permanentment en contacte amb gent, entitats i empreses".
Quant a la seva gestió, l'ha acusat de fer grans anuncis que després no s'han traduït en resultats, com la reforma que s'havia d'impulsar en el sistema de protecció a la infància i en la dependència.
RAÚL MORENO
Malgrat desitjar tota la sort a Moreno, ha recordat que era secretari general del departament i, en conseqüència, "corresponsable d'aquesta mala gestió".
"Esperem que sigui una persona que exerceixi des de Catalunya, a diferència de la seva predecessora, però temem que això sigui un canvi de cara d'Illa i no un canvi de rumb", ha remarcat.