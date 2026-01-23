Vergés (Junts) reclama la dimissió de Puente i Paneque després del despreniment a l'R1 de Rodalies

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha reclamat la dimissió del ministre de Transports, Óscar Puente, i de la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, després del despreniment a l'R1 de Rodalies aquest divendres: "Quants talls de via més fan falta perquè dimiteixin el ministre i la consellera?".
Així s'ha expressat en una publicació a X recollida per Europa Press després que un despreniment de roques hagi obligat a tallar la circulació de la línia R1 de Rodalies entre Blanes i Maçanet-Massanes (Girona).
"No és mala sort, és pura estadística. I així seguirà, malauradament", ha afegit el portaveu, que ha exigit el traspàs de Rodalies a la Generalitat al 100% ara, en les seves paraules.
Així mateix, ha criticat que, "com menys inverteixes i menys mantens una infraestructura, més incidències s'hi produeixen".
"I, com més incidències, més probable és que hi hagi tragèdies. La incompetència socialista i la dependència espanyola posen en risc la vida dels catalans", ha conclòs.