Vergés qualifica d'"insuficients" les mesures anticrisi del Govern

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha afirmat que les mesures anticrisi aprovades aquest dimarts pel Govern per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà són "inconcretes i són insuficients" i ha insistit a reclamar la deflactació de l'IRPF i la rebaixa dels tipus impositius en els trams més baixos, a més d'apujar el mínim exempt.
En una roda de premsa aquest dimarts a la cambra catalana ha dit que el que ha presentat l'executiu "no és pròpiament el que s'esperaria com un pla de xoc", i ha afegit que moltes de les mesures ja estaven previstes i són estructurals, com l'impuls a les energies renovables.
"Hi ha molt d'ampliació de crèdit, hi ha poc d'ajuts directes i pràcticament res de rebaixa fiscal", ha assenyalat, després d'apuntar que ampliar les línies de crèdit de l'Institut Català de Finances no són ajuts sinó xutar la pilota endavant i provocar més endeutament.
Així, ha remarcat que la rebaixa de l'IRPF és un assumpte que "clama al cel" perquè des del 2023 la recaptació d'aquest impost ha augmentat un 37%, una part important de la qual, considera, no està justificada i és efecte de la inflació.
En aquest sentit, ha reafirmat que Junts presentarà una proposició de llei al Parlament per incloure les mesures que el Govern no ha incorporat en el paquet: "La inflació és evident que omple la guardiola de l'administració però ho fa a costa de buidar la butxaca dels ciutadans i aquest, evidentment, no és el camí", ha resumit.
DECRET GOVERN
Preguntat pel decret de mesures contra els efectes de la guerra aprovat pel Govern ha destacat que "incorpora algunes rebaixes fiscals", entre les quals la de l'IVA dels carburants que, defensa, era una proposta de Junts.
"En canvi, veiem que el Govern de la Generalitat, del president Illa, no pensa fer cap mena de rebaixa fiscal, més enllà de la puntualitat de l'exempció de l'impost del CO2", ha exposat, i ha dit que les rebaixes que proposa la seva formació quant a l'IRPF i impostos com el de transmissions patrimonials són absolutament justificables.