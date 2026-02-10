Vergés sobre la proposta de Rufián de reunificar les esquerres: "No és la nostra guerra"

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha assegurat aquest dimarts que la proposta del portaveu parlamentari d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, de reunificar les esquerres en una sola candidatura no els incumbeix: "No és la nostra guerra, òbviament".
"Sí que constato que no té suports. Així ho van dir la resta de partits als quals interpel·lava. Sembla que no li fan costat", ha destacat en una roda de premsa a la cambra catalana.
Per Vergés, el més necessari és fer un front comú amb ERC per defensar al Congrés el concert econòmic o el traspàs del 100% de Rodalies, passos que consideren que els acosten "a la independència".