Vergés (Junts) sobre possibles pactes amb AC després de les municipals: "El nostre objectiu és guanyar"

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha sortit al pas sobre si estan disposats a pactar amb Aliança Catalana (AC) després de les eleccions municipals en assegurar que l'objectiu és vèncer: "El nostre objectiu és guanyar".
"De cara a les municipals, l'objectiu és molt clar: un vot més que la segona llista més votada. La nostra relació, en sentit de pactes, no ha canviat", ha subratllat aquest dimarts en una roda de premsa a la cambra catalana.
També ha contraposat les propostes que consideren que fa Junts amb el "soroll" que, al seu parer, practica la formació de Sílvia Orriols, a la qual acusa d'estar desapareguda en qüestions com la crisi de Rodalies.