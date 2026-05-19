Vergés lamenta que l'acord de pressupostos aporta "inestabilitat" i critica ERC

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha lamentat aquest dimarts que l'acord de pressupostos entre el Govern i ERC aporti "estabilitat al Govern a costa de la inestabilitat del país" i ha acusat els republicans de donar-los suport a qualsevol preu.
"Hi ha hagut unes rebaixes constants d'ERC, que ha demostrat que el que volia són uns pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant interessos particulars i han deixat el país al marge", ha criticat en una roda de premsa a la cambra catalana.
Per Vergés, l'acord pressupostari consolida "2 anys de mala gestió del Govern i de subordinació al PSOE, sumat al greuge que pateixen els catalans per formar part de l'Estat".
I és que, a parer seu, no resol el problema de Rodalies, la vaga dels mestres, l'accés a l'habitatge, la defensa del català, el dèficit d'inversions i el dèficit fiscal, amb el que considera que "aquest desgavell fa perdre temps al país".
"Són els primers pressupostos que tindrà la Generalitat en els últims dos anys i mentre el país està patint", ha apuntat Vergés, després de retreure que l'acord hagi arribat després de les eleccions andaluses.
Sense voler aclarir encara si portaran els comptes al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), ha criticat el paper d'ERC en aquesta negociació perquè "ha passat de la sobirania fiscal a la línia orbital".
"ERC no ha primat les seves condicions sinó les concessions al PSC, i sempre si hi havia el vistiplau del PSOE", ha lamentat.