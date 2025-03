Vergés (Junts) exigeix solucions després del "nou caos" de Rodalies del cap de setmana

TARRAGONA 3 març (EUROPA PRESS) -

El diputat de Junts al Parlament Salvador Vergés ha reclamat aquest dilluns buscar solucions després del "nou caos" de Rodalies d'aquesta setmana i s'ha solidaritzat amb els passatgers afectats.

En un comunicat, ha lamentat que aquests problemes ja formin part "de la normalitat" i també que no aparegués ningú del Govern per donar la cara, ha dit.

"Renfe ja s'ha convertit en un braç executor de la humiliació per part de l'Estat espanyol als catalans i en absolut ho podem permetre", ha recalcat.

També ha assegurat que Junts no accepta el traspàs conseqüència de l'acord entre el PSC i ERC perquè "és un mal pas per a Catalunya, no és immediat, ni integral ni té els recursos econòmics concretats ni es fa des d'una òptica catalana, ja que s'articularà a través d'una empresa mixta".

"Continuarà manant l'Estat i continuarà manant Renfe", ha subratllat Vergés, que ha defensat el model que representa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) davant les incidències que s'han produït.

La diputada Montse Ortiz ha criticat que els usuaris del Penedès i del Camp de Tarragona siguin "víctimes d'avaries constants", i ha acusat el Govern de manca de planificació.

També ha defensat un traspàs integral, que inclogui totes les línies, i el diputat de Junts de la Diputació de Tarragona i tinent d'alcalde de Cunit (Tarragona), Jaume Casañas, ha dit que van advertir el Govern que "el cap de setmana de Carnaval no era per fer experiments".