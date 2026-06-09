Vergés (Junts) espera que el Papa entengui "la importància i transcendència" de parlar en català

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha manifestat aquest dimarts que espera que el Papa entengui "la importància i transcendència" que suposa que parli en català durant la seva visita a Catalunya.
"Esperem que Lleó XIV hagi entès la importància que el català tingui la presència que correspon a la llengua pròpia del país que l'acull i no un paper merament anecdòtic. No defensem cap privilegi ni cap concessió i sí que es faci servir la llengua pròpia de Catalunya", ha reclamat en una roda de premsa.
També ha reivindicat el paper dels membres de Junts perquè el català tingui la presència "que es mereix" en les diferents intervencions del pontífex durant la seva visita a Catalunya.