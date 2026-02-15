Vergés (Junts) diu que si Paneque hagués gestionat bé la crisi de Rodalies "no seria del PSC"

David Zorrakino - Europa Press
Assegura que és "viable" trencar amb Adif i Renfe des de Catalunya
BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts en el Parlament de Catalunya, Salvador Vergés, ha assegurat que si la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, hagués gestionat bé la crisi de Rodalies i s'hagués plantat enfront d'Adif, Renfe i el Ministeri, en les seves paraules, "no seria del PSC", sinó d'un altre partit.
En una entrevista concedida a 'El Nacional' recollida per Europa Press aquest diumenge, ha insistit que Paneque ha de dimitir: "La responsabilitat política està aquí. Quan assumeixes una responsabilitat i fracasses, el que has de fer és posar al càrrec a disposició".
"Al final, centres els esforços on pots i tens les hores dels dies que tens. No té cap tipus de lògica aquesta macroconselleria", ha apuntat Vergés, en referència a totes les carpetes que gestiona la socialista.
TRENCAR AMB RENFE
El portaveu de Junts ha remarcat també que un informe ja ha demostrat que és "viable" resoldre el contracte de prestació de serveis amb Renfe, i que el Parlament ha dictat que s'ha de portar a Renfe i Adif als tribunals, alguna cosa que, d'incomplir-se per part del Govern, seria molt greu, en les seves paraules.
"PSC, ERC, PP i Vox van bloquejar la proposta de Junts perquè el Govern rescindeixi el contracte amb Renfe. Hem treballat un informe jurídic que ho avala. Per tant, és una qüestió de voluntat política", ha afirmat, insistint que el seu partit continuarà apostant pel model de Ferrocarrils de la Generalitat.
Junts no es planteja presentar una llei per obligar al Govern a trencar el contracte per l'aritmètica actual del Parlament, tret que ERC canviï de posició i passada a defensar un model de traspàs al 100%.
GESTIÓ DEL GOVERN
El portaveu de Junts ha assegurat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el ministre de Transports, Óscar Puente, "no han donat les explicacions corresponents" però que, d'haver-ho fet, els seria igual, perquè el que volen és que s'executin les inversions.
A més, ha retret a la Generalitat que hagin fet venir a responsables espanyols --de Renfe i d'Adif-- a gestionar la crisi: "És com si s'haguessin autoaplicat un 155, perquè han decidit que vinguin de Madrid perquè expliquin com s'ha de gestionar això".
ASCENSOR SOCIAL
Sobre la crisi de l'ascensor social abordada aquesta setmana en el Parlament, Vergés ha reiterat que "les xifres macroeconòmiques poden ser positives, però no es tradueixen en les microeconòmiques, en les butxaques dels ciutadans".
"És necessari que hi hagi un model econòmic de valor afegit, que vagi acompanyat de poder recuperar aquesta cultura de l'esforç que molta gent ja s'aplica, però els dona una vida pitjor de la que havien tingut els seus pares", ha resolt.