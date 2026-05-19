Vergés (Junts) demana respectar la presumpció d'innocència de Zapatero i que s'aclareixin els fets

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha demanat aquest dimarts que es respecti la presumpció d'innocència de l'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero després de ser imputat en el cas Plus Ultra i que s'aclareixin els fets.
"Que s'aclareixin els fets i es respecti la presumpció d'innocència. Tot i que si algun partit ha patit el no respecte a la presumpció d'innocència hem estat nosaltres, Junts", ha lamentat en una roda de premsa a la cambra catalana.
El jutge de l'Audiència Nacional (AN) José Luis Calama ha acordat investigar Zapatero en el cas Plus Ultra per un presumpte delicte de tràfic d'influències i altres connexos com l'organització criminal.