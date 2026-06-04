Vergés (Junts) demana que Illa "assumeixi el lideratge" de la crisi educativa i que aparti Niubó

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha demanat aquest dijous que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "assumeixi el lideratge en primera persona" de la crisi educativa i que aparti la consellera d'Educació i FP, Esther Niubó.
Ho ha dit en una roda de premsa a la cambra catalana després del 'no' dels docents al preacord educatiu: "És una esmena a la totalitat al Govern, que és absolutament incompetent", i ha afegit que es tracta d'un fracàs històric de l'executiu d'Illa.
"Això passa quan prioritzes la propaganda per davant el consens", i ha dit que aquesta crisi no només és educativa sinó també de lideratge, i que la situació és insostenible, per la qual cosa veuen imprescindible que Niubó s'aparti.