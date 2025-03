Vergés (Junts) defensa la reprovació de Paneque per la seva gestió "incompetent" de Rodalies

BARCELONA 28 març (EUROPA PRESS) -

El diputat de Junts al Parlament Salvador Vergés ha defensat aquest divendres la reprovació al Parlament de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, per la seva gestió "incompetent" de Rodalies.

En una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha assegurat que Renfe no ha funcionat des de fa anys, però que "en les últimes setmanes, el caos que s'està vivint és absolutament vergonyós i humiliant".

"És, a més, premeditat, i això encara és més greu. I la persona que hi ha al capdavant, la consellera Paneque, s'ha mostrat incompetent per capgirar la situació", ha apuntat Vergés, que ha demanat la seva dimissió i, en cas que no ho faci, que el Govern la destitueixi.

Després de responsabilitzar el PSOE i el PP de la situació actual a la xarxa ferroviària, creu els socialistes no poden "defugir, callar i votar-hi en contra" quan reclamen que es paguin a Catalunya les inversions pendents per part de l'Estat.

EDUARD GRÀCIA

Així, ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de no plantar-se "mai davant l'amo de Madrid", i ha sortit en defensa de la incorporació de l'economista Eduard Gràcia en el consell d'administració de Renfe.

"No ens molesta reconèixer una tàctica de guerra de cavall de Troia", ha sostingut Vergés, que ha reivindicat el currículum de Gràcia i la seva capacitat de poder defensar els interessos dels catalans.