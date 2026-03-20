Vergés (Junts) defensa la protesta dels docents i acusa el Govern de no escoltar-los

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha defensat aquest divendres la protesta de la comunitat educativa i ha acusat el Govern de no escoltar les seves demandes.
"Fem nostres les seves reivindicacions davant un govern que no escolta, que està absent i que parla d'un acord de país quan la majoria dels afectats no el comparteixen", ha subratllat en una roda de premsa al Palau de la Generalitat després de participar en la reunió amb el Govern per abordar les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà.
"Un govern que diu que és de tothom i és tothom contra el govern", ha criticat Vergés, que també ha assegurat que comparteixen les reivindicacions dels metges.