Vergés (Junts) critica que Junqueras faci públic que es vol reunir amb Puigdemont: "Arriba tard"

BARCELONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha criticat aquest dilluns que el president d'ERC, Oriol Junqueras, faci públic que es vol reunir amb l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, per abordar el nou finançament quan "arriba tard".
"Lamentem que hagi transcendit a l'àmbit públic una petició de reunió que era privada, i no tenia ni els motius ni s'ha concretat cap data. No és la manera. Arriba tard perquè això s'hauria d'haver produït abans que la seva foto a La Moncloa", ha subratllat en una roda de premsa.
Segons Vergés, Junqueras va enviar un "missatge privat" a Puigdemont per buscar un dia per veure's, sense concretar els motius d'aquesta possible reunió i sense tancar encara una data en el calendari.
Així, ha negat que el líder republicà hagi posat sobre la taula el nou finançament i la possible tornada de Puigdemont a Catalunya com a possibles temes a tractar en aquesta trobada.
Malgrat tot, Vergés ha reiterat la petició de Junts de fer "un front comú a Madrid per anar de la mà amb els partits independentistes per aprofitar l'oportunitat històrica" que els dona l'aritmètica parlamentària al Congrés.