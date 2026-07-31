Vergés (Junts) critica Illa per un balanç del curs polític "triomfalista" i sense autocrítica

BARCELONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha criticat que el balanç del curs polític que ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi estat "triomfalista" i sense autocrítica.
"Veiem que el president Illa continua ancorat en la propaganda i que no assumeix ni reconeix la realitat que, en canvi, tots els catalans veiem, palpem, malauradament, i tenim davant", ha dit aquest divendres en una roda de premsa al Parlament.
Ha assegurat que el panorama actual a Catalunya, marcat per les vagues en educació, tirotejos i crisis ferroviàries, es deu a una "asfíxia premeditada de l'Estat espanyol a Catalunya que es combina amb una mala i nefasta gestió del govern socialista".
Ha afirmat que el Govern el que fa és "improvisar quan els escàndols, quan les crisis, els problemes ja han esclatat" i assegura que no hi ha mai cap gestió preventiva per evitar que passin, per la qual cosa ha reclamat assumir responsabilitats.
PISA
Vergés ha assegurat que el primer que havia de fer Illa en arribar del seu viatge institucional al Vietnam i Singapur era comparèixer al Parlament per l'error en les proves Pisa: "Una compareixença que vam demanar nosaltres mateixos, Junts per Catalunya, però que el tripartit, ERC i els Comuns ens la van vetar. Continuen fent d'escut del partit socialista".
Per això, ha explicat que Junts ja ha registrat una sol·licitud perquè es dugui a terme una comissió d'investigació al Parlament pel "gravíssim escàndol" de les proves.