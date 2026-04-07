Vergés (Junts) avisa que incentivar els metges a donar altes és "pervertir el sistema"

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha avisat aquest dimarts que incentivar els metges a donar altes és "pervertir el sistema".
"Incentivar els metges a donar altes mentre aquest sistema no funciona és pervertir el sistema. El que cal fer és abaixar les llistes d'espera, i això vol dir una millor gestió i una millor inversió per part de la conselleria" que encapçala Olga Pané, ha destacat en una roda de premsa a la cambra catalana.
Per Vergés, el repte del departament ha de ser que el sistema funcioni, i que això vol dir "que funcionin els CAP i les especialitats, i d'aquesta manera els pacients es podran recuperar abans i, per tant, les baixes laborals seran més curtes".
RODALIES
Pel que fa a la reobertura aquest dimarts del tram de l'R4 que s'havia tallat per l'accident de Gelida (Barcelona) després de més de dos mesos, ha lamentat que coincideixi amb una altra incidència a l'R11 i l'RG1 entre Llançà i Portbou (Girona).
"Tant és el dia en què facin la pregunta perquè sempre hi ha una dada de Rodalies Renfe en contra per poder explicar i exemplificar que tenim un servei de Rodalies que és una autèntica pena", ha assenyalat.
Sobre el fet que el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, vingui a Catalunya, ha criticat que la solució del govern de Salvador Illa i de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, "sempre és la submissió als espanyols i no agafar el toro per les banyes per donar solucions i defensar el greuge que suposa el dèficit històric d'inversions de l'Estat a Catalunya".