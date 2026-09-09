Vergés (Junts) acusa Illa de perdre "el control de la seguretat" després de la dimissió de Trapero

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha acusat aquest dimecres el president de la Generalitat, Salvador Illa, d'haver perdut "el control de la seguretat" després que el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, hagi presentat la dimissió.
"El president Illa ha perdut el control de la seguretat i també del departament d'Interior. El Govern no té ningú al volant", ha sostingut en una anotació a X recollida per Europa Press.
Per Vergés, la inseguretat "creix als carrers i el caos" s'ha instal·lat a Interior amb la dimissió de Trapero, la setmana passada del secretari general d'Interior i l'anunci del nou director general de la policia catalana.