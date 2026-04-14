Vergés acusa el Govern de voler aprovar els pressupostos "per la porta de darrere"

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha acusat el Govern de voler aprovar els comptes "per la porta de darrere" amb la convalidació en el ple d'aquesta setmana de dos decrets llei pressupostaris, un dels quals per a la concessió d'un suplement de crèdit de 6.000 milions d'euros.
"Intenten normalitzar l'anormalitat. Aquests 6.000 milions que intenten aportar al pressupost per la via del suplement de crèdit són una maniobra per tapar la seva incapacitat d'aprovar-los", ha sostingut aquest dimarts en una roda de premsa a la cambra catalana.
Segons Vergés, els socialistes no poden tirar endavant els comptes perquè estan "lligats de mans i peus" per un acord d'investidura amb ERC i els Comuns que explicita que no podran rebaixar cap impost ni ajustar l'IRPF al cost de la vida, ha apuntat.
"Aquests pressupostos només els poden aprovar en el marc d'un tripartit que és un vodevil diari", ha sostingut el portaveu parlamentari de Junts, que també creu que els comptes estan condicionats a les eleccions andaluses.
En aquest sentit, ha reivindicat la proposició presentada pel seu grup per deflactar l'IRPF i suprimir l'impost de successions i donacions, que arriba al ple d'aquesta setmana amb quatre esmenes a la totalitat del PSC-Units, ERC, els Comuns i la CUP.
"No som il·lusos i ja ens imaginem que la proposició, que és de justícia, es trobarà amb el no del 'quadripartit'", ha vaticinat.
RIPOLL
Sobre que el PSC hagi acceptat la renúncia dels seus dos regidors a l'Ajuntament de Ripoll (Girona) després d'haver-se abstingut en la votació del pressupost de l'alcaldessa i líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, Vergés creu que demostra el "desori" del Govern.
També ha instat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a resoldre els problemes que té dins les files socialistes en comptes d'intentar "alliçonar" Junts sobre AC.