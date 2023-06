Vergés (ERC) diu que no recollirà l'acta de regidor d'Igualada (Barcelona) pels resultats

BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

La dirigent d'ERC i candidata a l'alcaldia d'Igualada (Barcelona), Alba Vergés, ha anunciat que no recollirà l'acta de regidor del ple de l'Ajuntament d'Igualada després de no millorar els resultats electorals per generar un govern alternatiu.

"Considera que no ha aconseguit l'objectiu que es va marcar com a candidata", ha expressat el partit en un comunicat, en el qual ha optat per obrir un període d'anàlisi sobre el paper que els republicans han exercit en els comicis.

Vergés ha expressat "plena i absoluta confiança" amb el seu successor al capdavant del partit a la ciutat, Enric Conill, i l'ha erigit com la persona més idònia per liderar-lo.