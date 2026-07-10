Vergés defensa el "criteri sanitari" en la vacunació per edat contra la covid

BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -
L'exconsellera de Salut de la Generalitat durant la pandèmia de la covid, Alba Vergés, ha defensat que la decisió de prioritzar la immunització de la franja de 55-65 anys era el "criteri sanitari", seguint les pautes que marcava l'estratègia estatal de vacunació.
Ho ha dit aquest divendres durant la seva declaració com a acusada en el judici que se celebra a l'Audiència de Barcelona per la presumpta paralització de la vacunació contra la covid als policies i guàrdia civils destinats a Catalunya el 2021.
Vergés, que no ha respost a les acusacions particulars, ha dit que no va donar "mai" l'ordre de paralitzar la immunització dels col·lectius essencials, i ha recordat que el 12 de març hi va haver una alerta d'un lot concret d'Astrazeneca, del qual el Ministeri de Sanitat va ordenar la paralització fins a nou avís perquè se n'estaven estudiant els efectes adversos a nivell europeu i es va suspendre a partir del 16 de març.
Després d'una decisió el 22 de març del consell interterritorial es va optar per reprendre-la i es va tornar a vacunar el 24, amb la cohort de 55-65 anys com a prioritària, compatibilitzant la població general i els col·lectius essencials, en un moment que es disposava de 100.000 dosis a Catalunya --la franja de 55-65 anys era d'un milió de persones--.
Ha dit que des del primer moment que van poder tornar a vaccinar amb Astrazeneca es van seguir els criteris de l'estratègia estatal coneguts i compartits per tothom, tenint en compte els criteris d'edat i les vacunes disponibles, en un moment que les de Pfizer i Moderna eren per als més grans de 80 anys.
"VACUNAR-LOS TOTS"
"La nostra intenció era vacunar-los tots", ha assegurat Vergés, després d'afegir que en cap moment el departament ni el Consell Interterritorial de Salut volien no administrar-la als col·lectius essencials sinó també compatibilitzar-la amb la de població general.
"Sempre es va voler vacunar tothom com més aviat millor", ha dit Vergés, qui ha recordat que l'inici de la vacunació va ser un canvi de paradigma a l'hora d'encarar la pandèmia del coronavirus.
MARC RAMENTOL
El director general de Salut de la Generalitat durant la pandèmia, Marc Ramentol, ha afirmat que no tenien competències per revisar els criteris de l'estratègia estatal de vacunació: "No vam innovar" en la presa de decisions ni es va discriminar col·lectius, ha dit.
Ha assegurat que van posar "facilitats" en la immunització als policies i guàrdies civils acceptant el model que proposaven, que va tenir uns costos logístics i organitzatius, i que abans de l'aturada per l'alerta del lot d'Astrazeneca s'havien vaccinat uns 200 efectius.
Ramentol ha dit que poc després de la decisió el 22 de març de reprendre la vacunació es va enviar un SMS a les persones d'entre 60 i 65 anys perquè es vacunessin amb Astrazeneca: unes 14.000 dels col·lectius essencials i 200.000 a població general.