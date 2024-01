Vergés declara que van aturar les vacunes als policies seguint criteris del Consell Interterritorial

Diu al jutge que s'han tret de context els missatges pels quals l'han tornada a imputar



BARCELONA, 12 gen. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Parlament i exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha dit al jutge que la investiga pel retard en la vacunació contra la covid-19 al policies nacionals i guàrdies civils que van interrompre la vacunació a aquests cossos seguint el criteri fixat pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

En concret, Vergés s'ha referit a la reunió d'aquest organisme que va reunir totes les comunitats autònomes el 22 de març del 2011, quan va acordar reprendre la vacunació amb AstraZeneca --que s'havia aturat per casos de trombes-- i reservar-la per a persones d'entre 55 i 65 anys, han explicat fonts presents en la declaració.

Vergés ha justificat que van aplicar criteris sanitaris i tècnics, d'acord amb la decisió del Consell Interterritorial, per decidir prioritzar les dosis disponibles d'AstraZeneca --menys de les que preveien-- per a les persones d'entre 60 i 65 anys.

En aquest punt, el seu departament va debatre entre prioritzar el criteri d'edat per administrar AstraZeneca a les persones d'aquesta franja o bé vacunar també els col·lectius essencials de qualsevol edat.

"NO HO PODREM ARGUMENTAR"

Vergés està investigada en aquesta causa arran d'uns missatges en els quals una assessora va escriure: "Una altra vegada, la consellera em demana aturar Guàrdia Civil i Policia Nacional. No ho podrem argumentar. Ho hauríem d'aturar".

Aquest divendres el jutge ha preguntat a Vergés sobre aquests missatges i ella ha replicat que s'han malinterpretat en treure'ls de context.

Segons ella, el debat era que el departament no podria justificar continuar vacunant policies quan no s'administrava AstraZeneca a la resta de col·lectius essencials, com per exemple docents, en favor de la franja d'edat 60-65.

AFORADA

El jutjat d'instrucció 17 de Barcelona també manté imputats l'exconseller de Salut, Josep Maria Argimon; l'exdirector del CatSalut Adrià Comella, l'aleshores director de Serveis del departament de Salut, Xavier Rodríguez Guasch; i l'ex-secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, mentre que ha arxivat el cas per a la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i l'exdirector de l'àrea d'organitzacions i professionals del CatSalut, Sara Manjón.

En rebre els Whatsapps, que podien ser nous indicis contra Vergés, l'instructor va decidir investigar l'exconsellera i, per la seva condició d'aforada al TSJC, li va donar l'opció de declarar voluntàriament com ha fet aquest divendres.

Un cop escoltada la declaració de Vergés, si el jutge vol continuar investigant l'exconsellera ho haurà de fer amb una exposició raonada al TSJC perquè el tribunal on està aforada eventualment la investigui, sobre la qual cosa el magistrat no s'ha pronunciat fins ara.

La causa es va obrir arran d'una denúncia del Sindicat del Cos Nacional de Policia-Justícia Policial (Jupol) i l'Associació de la Guàrdia Civil-Justícia Civil (Jucil) i també està personada com a acusació el Sindicat Professional de Policia.