Verge es reuneix amb el Síndic de Greuges per "enfortir" la defensa dels drets de la ciutadania

BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, s'ha reunit aquest dijous amb representants del Síndic de Greuges per "enfortir la feina conjunta de defensa dels drets de la ciutadania" i garantir que es compleix a tots els municipis, informa el departament en un comunicat.

La consellera ha defensat que aliances com aquesta són "més necessàries que mai davant l'entrada a les institucions de l'extrema dreta" per evitar una reculada i per continuar avançant en el reconeixement de nous drets.

Entre d'altres, han tractat l'estratègia per garantir el dret efectiu al padró universal i s'ha presentat el nou Protocol d'Orientació de casos de Padró a les sindicatures locals i a la Sindicatura de Greuges de Catalunya, que "permetrà que les persones que vegin vulnerat el dret al padró i rebin la negativa del seu ajuntament puguin anar acompanyades des d'aquestes institucions per fer efectiu el seu dret".