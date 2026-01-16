Verge (ERC) deixarà l'escó al Parlament i tornarà a la vida acadèmica i activista

La següent de la llista és Alba Camps, crítica amb Junqueras i excandidata a número 2 d'ERC
BARCELONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -
La diputada d'ERC al Parlament i exconsellera de Feminismes en el govern de Pere Aragonès, Tània Verge, ha anunciat que a finals de mes deixarà l'escó a la cambra catalana i tornarà a la vida acadèmica i activista.
En una entrevista aquest divendres a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press, ha explicat que va acceptar ser diputada perquè creia que hi havia una sèrie d'iniciatives que no havia pogut culminar durant el govern d'ERC, que va acabar amb un avançament electoral.
Ha detallat que quedaven per culminar dos avantprojectes de llei redactats pel seu departament, el primer és una llei contra el racisme, que ha lamentat que el Govern els ha dit que "la deixa en un calaix".
L'altra iniciativa és l'avantprojecte de llei trans, que ha celebrat que s'ha pogut incloure "de manera íntegra" en la nova llei LGTBI que es va aprovar en l'últim ple de desembre.
"Jo sempre havia entès el meu pas per la política com un viatge d'anada i tornada", ha sostingut Verge, que ha afegit que no se'n va de la política decebuda, sinó contenta de poder tancar el que va iniciar des del Govern, malgrat no haver pogut aprovar la llei contra el racisme, que continuarà reivindicant des de fora, ha afegit.
La següent de la llista d'ERC per Barcelona i que substituiria Verge és Alba Camps, que ja va ser diputada al Parlament en la passada legislatura i també va ser la candidata a secretària general del partit amb Nova Esquerra Nacional (NEN) i és crítica amb l'actual direcció d'Oriol Junqueras.