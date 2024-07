Verge demana aliances de partits, sindicats i moviments socials davant de l'extrema dreta

Ros (UGT) i Pacheco (CCOO) reclamen als partits d'esquerres "enfortir el compromís" amb la UPEC

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha reclamat "més aliances entre moviments socials, sindicats, partits polítics i institucions democràtiques i més polítiques públiques valentes i transformadores" per fer front a l'auge de l'extrema dreta.

Així s'ha pronunciat aquest dimecres en la inauguració de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC), juntament amb el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros; el de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco; el comissionat d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, Javier Rodríguez, i el rector de la UPEC, Joao França.

"No ens salvaran les polítiques toves i aigualides, ens hi juguem drets que han costat molt aconseguir", ha defensat la consellera, que ha compartit la idea de la filòsofa, política i activista nord-americana Angela Davis que les esquerres han de tenir l'esperança com a disciplina i ha demanat cultivar-la sempre.

Verge ha avisat que en l'actual context està amenaçada "la possibilitat de pensar i construir futurs vivibles, no només pel creixement de l'extrema dreta, sinó pels recursos que hi destina".

La consellera ha lamentat que aquestes idees estan "fent virar el sentit comú de la gent", en concret, en la concepció de la llibertat, i ha criticat que aquests moviments legitimen polítiques autoritàries i securitistes.

"Aquestes idees, aquesta croada 'antiwoke', està calant en els espais d'esquerres i no ho podem permetre", ha afirmat Verge, que ha destacat en tornar a recordar les paraules de Davis que no hi ha futur possible més enllà del capitalisme si no s'ataca el racisme i el patriarcat.

ROS I PACHECO

Per la seva banda, Ros ha donat la benvinguda a les jornades, que se celebren a la Sala Brigades Internacionals de la UGT, i ha posat en valor la importància de recordar "la gent que va lluitar contra el feixisme".

Ha destacat que la UPEC és un dels "pocs espais on les organitzacions socials, polítiques i sindicals" hi participen, i les ha instat a debatre no només sobre el que no volen que passi, sinó també sobre el que sí.

Pacheco, per la seva banda, també ha demanat als partits d'esquerra fer un esforç per "enfortir el compromís" amb la UPEC, ja que considera que més que mai cal un espai de reflexió progressista.

Ha apostat per "construir ponts d'esperança" contra l'avanç de l'extrema dreta, i s'ha preguntat a què està esperant l'esquerra, ja que aquestes idees estan fragmentant els espais d'esquerres, espatllant el capital electoral i obrint les portes de les institucions a posicions ultradretanes, ha dit textualment.