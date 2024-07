Verge crida a un "canvi social" després dels assassinats de Salou (Tarragona) i Sabadell (Barcelona)

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha fet aquest diumenge una crida col·lectiva a un "canvi social" després dels assassinats masclistes de Salou (Tarragona) i Sabadell (Barcelona) durant la nit d'aquest dissabte a diumenge.

"No és un esprint, és una cursa de fons en què, per molts recursos que hi posem les institucions, només fa 20 anys que existeixen les polítiques de lluita contra les violències masclistes", ha lamentat en una atenció als mitjans a Barcelona.

Per això, ha apel·lat a la responsabilitat col·lectiva per "no deixar-ne passar ni una", després de lamentar que tots dos assassinats no arribin a interrompre el diumenge de la gent i que aquests casos s'hagin normalitzat tant.

"Tota la societat continuarà fent exactament la mateixa vida, no interromprà el seu diumenge, no deixarà de mirar, per exemple, el partit de l'Eurocopa", ha criticat.

Així mateix, ha remarcat que una de les prioritats d'aquesta legislatura ha estat posar més recursos per entendre millor com funcionen aquestes violències masclistes.