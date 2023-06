Verge assegura que "si el PSOE hagués volgut" podria haver regulat l'accés dels menors al porno

Atribueix l'aval del TS a la rebaixa de penes pel 'només sí és sí' a la seva "afinitat" amb alguns partits



BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha cridat a regular l'accés dels menors a la pornografia i, després de recordar que és competència de l'Estat, ha lamentat: "Si el PSOE hagués volgut, ja hauria estat regulat".

Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio d'aquest divendres recollida per Europa Press preguntada per les agressions sexuals a Badalona (Barcelona), davant les quals ha cridat a "posar més el focus que mai, com no s'ha fet fins ara" en la prevenció.

En aquesta línia, ha insistit a no parlar d'un patró ni localitzar aquestes violències en un municipi concret: "Les dades no corroboren en cap cas aquesta correlació. Les violències sexuals travessen classes socials, orígens i nivells educatius".

Així, ha posat l'accent en l'educació i ha explicat que la Generalitat preveu que "tots els centres" catalans de les etapes obligatòries comptin amb un coordinador de continguts en educació sexual --que ha recordat que són matèria curricular-- el curs vinent.

També ha explicat que els Mossos d'Esquadra han incrementat el patrullatge a Badalona, si bé ha insistit que les eines a "desenvolupar són unes altres".

I ha demanat als mitjans de comunicació "garantir el dret a la intimitat i a la dignitat de les víctimes", que veu una línia vermella des de l'ètica professional, en considerar --textualment-- que hi ha un focus excessiu a voler saber tots els detalls i a difondre'ls.

ACUSA EL TS D'"AFINITAT" POLÍTICA PEL 'NOMÉS SÍ ÉS SÍ'

Verge ha emmarcat en el context preelectoral l'aval del TS a la rebaixa de penes aplicades en la revisió de condemnes fermes per la llei de llibertat sexual, coneguda com del 'només sí és sí': "No té res a veure amb la campanya electoral, què va", ha ironitzat.

La consellera d'Igualtat ha acusat el tribunal de tenir "una afinitat específica en uns partits i no en altres" i veu polític el seu posicionament respecte a la llei.

Així mateix, ha considerat "molt probable que en breu el Consell d'Europa faci rectificar a Espanya novament la llei, perquè contravé el Conveni d'Istanbul" i ha lamentat que a Espanya hi hagi un desconeixement profund --en les seves paraules-- de com operen les violències sexuals.