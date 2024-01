Verge acusa l'Estat de transferir "0 euros" en polítiques d'acollida i reclama més competències

Demana al Govern central reformar la llei perquè no hi hagi "interpretacions" sobre l'empadronament de migrants



BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha acusat l'Estat de transferir a Catalunya "l'equivalent a 0 euros" per a polítiques d'acollida, i ha reclamat més competències per al Govern en matèria de migracions.

"Treballem per garantir els drets de tothom, i ho fem amb els instruments que tenim al nostre abast, conscients que en necessitem més, de fet els voldríem tots", ha afirmat Verge aquest dijous en resposta a una interpel·lació de Vox en el ple del Parlament.

Ha afegit que mentre Catalunya no sigui independent el Govern exigirà a l'Estat "el respecte de les competències i la capacitat de decisió de Catalunya en matèria d'acollida de les persones migrades i refugiades, i el corresponent traspàs de recursos", i ha afegit que així ho han reconegut diferents sentències judicials.

La consellera ha sostingut que "amb compromís polític" el Govern central podria traspassar aquests recursos a la Generalitat, fet que assegura que permetria al Govern reforçar les aules d'acollida, acompanyar millor els joves migrants que venen sols o refugiats en les seves necessitats i procés d'autonomia, ha enumerat.

Verge ha concretat que si el Govern tingués competències "podria acabar avui mateix amb la il·legalitat de les devolucions en calent a les fronteres", tancar els centres d'internament d'estrangers (CIE) o reformar la llei d'estrangeria per posar fi a vulneracions de drets, ha dit textualment.

REFORMAR LA LLEI

La consellera ha reclamat al Govern central reformar la llei de bases del règim local "perquè no hi hagi interpretacions possibles sobre l'obligació d'empadronar per part dels ajuntaments", i ha proposat que hi hagi instruments sancionadors específics i àgils per qui ho incompleixi.

Aquestes paraules arriben després que el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, va instar la setmana passada l'Ajuntament de Ripoll (Girona) a informar sobre la gestió de l'empadronament a la localitat, en considerar que les actuacions del consistori --governat per l'alcaldessa d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols-- podrien suposar una "vulneració de l'ordenament jurídic vigent".

"Mentre l'Estat no fa els deures, nosaltres hem desenvolupat una estratègia d'empadronament per promoure que els ajuntaments compleixin amb el seu deure", ha afirmat Verge, que ha destacat que el Govern també ha reforçat els serveis de primera acollida dels ens locals.