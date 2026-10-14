La verema 2026 tanca amb més de 352 milions de quilos de raïm

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha explicat que la verema 2026 ha tancat amb 352 milions de quilos de raïm i ha confirmat "la recuperació de la producció", en un comunicat aquest dimecres.
Ha explicat que la campanya ha estat marcada per la seva precocitat, ja que una primavera i estiu secs i càlids van accelerar la maduració del raïm.
No obstant això, ha afirmat que la producció final s'ha situat per sota de les expectatives a causa de la manca de pluges durant la primavera i l'estiu.
Així i tot, "la verema 2026 supera clarament les campanyes més afectades pel dèficit hídric dels últims anys", però es manté per sota dels volums registrats abans de la sequera.
Les varietats blanques continuen representant el 75% de la producció, amb més de 272 milions de quilos recollits.