Vera adquireix Megatel per reforçar la seva presència a les comarques gironines

GIRONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
L'operadora de telecomunicacions Vera ha anunciat l'adquisició de Megatel, "operador de referència" a les comarques de Girona, segons ha informat en un comunicat aquest dimecres.
Es tracta d'una operació amb la qual la companyia pretén consolidar la seva presència en aquesta província i "apostar per la vinculació amb el territori i el desenvolupament local".
"La incorporació de Megatel és un pas decidit per ser l'operador de referència a la província de Girona, superant els 30.000 clients en aquesta demarcació", ha destacat el director general de Vera, Jordi Compte.
Amb aquest moviment, Vera preveu arribar als 40 milions d'euros de facturació el 2025, la qual cosa representaria un creixement superior al 20% des que es va fundar el 2023.
La integració de Megatel permetrà a Vera enfortir la seva quota de mercat a Girona i incrementar el pes de la companyia en el conjunt de Catalunya, on actualment dona servei a més de 57.000 clients residencials i 4.500 empreses.