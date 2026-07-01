Veolia s'incorpora a la Cambra de Barcelona com a soci institucional

BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, i el director país de Veolia a Espanya, Daniel Tugues, han formalitzat la incorporació de l'empresa a la corporació com a soci institucional.
Es tracta d'una "col·laboració estratègica" per impulsar la sostenibilitat empresarial a Catalunya, i respon a la necessitat d'accelerar la transformació del teixit empresarial català ,informa la Cambra en un comunicat aquest dimecres.
Veolia aportarà la seva experiència acumulada en descarbonització, economia circular i eficiència energètica, i donarà suport a l'Observatori de la Sostenibilitat de la Cambra.
Tugues ha mostrat satisfacció per l'acord i ha assegurat que l'objectiu és que "Catalunya sigui un referent en eficiència energètica i en la transició cap a una economia descarbonitzada i circular".
Santacreu ha afirmat que el pacte és "un pas decisiu" en la missió d'acompanyar les empreses catalanes en la seva transformació sostenible.