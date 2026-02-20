Veolia reforça el subministrament d'aigua potable a Torredembarra (Tarragona) amb dues actuacions

TARRAGONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
Veolia ha posat en marxa dues actuacions en col·laboració amb l'Ajuntament de Torredembarra (Tarragona) per millorar l'eficiència, la sostenibilitat i l'autonomia del sistema de subministrament d'aigua potable al municipi, i que compten amb una inversió de prop de 580.000 euros en obres, majoritàriament subvencionades per l'administració.
Aquestes inversions permetran reforçar els recursos hídrics propis, renovar la xarxa de distribució i avançar cap a una gestió més sostenible i ajustada a les necessitats del territori, ha explicat la companyia aquest divendres en un comunicat.
La primera actuació és la reactivació de les captacions d'aigua dels pous del Pujol amb la modernització de les instal·lacions i la connexió amb el dipòsit, adjudicades a Veolia per 182.817 euros, i que compta amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de 160.000 euros.
La segona és la renovació, sectorització i regulació de pressions de la xarxa municipal d'aigua potable, amb un cost de 396.890 euros, dels quals 216.000 euros són subvencionats per l'ACA.
Les quantitats restants en tots dos projectes es cobreixen amb la partida d'inversions que contempla el contracte de concessió del servei d'aigua al municipi, en mans de Veolia.