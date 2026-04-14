Veolia impulsa la sostenibilitat del 73è Trofeu Comte de Godó amb 15 fonts

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
Aigües de Barcelona, del grup Veolia, ha instal·lat 15 fonts per garantir la hidratació amb aigua de proximitat i minimitzar la generació de residus en el Barcelona Open Banc Sabadell - 73è Trofeu Comte de Godó, que se celebra entre el 13 i el 19 d'abril a Barcelona, per impulsar la sostenibilitat per quart any consecutiu.
També repartirà 2.300 ampolles reutilitzables entre els jugadors, l'staff, la premsa i el públic per contribuir a la reducció de residus, ja que per cada 1.000 litres d'aigua de l'aixeta, s'estalviaran 44 quilos de residus i 453 quilos d'emissions de diòxid de carboni equivalents, informa Veolia en un comunicat aquest dimarts.
El 2025, aquestes mesures van permetre evitar 690 quilos de plàstic, a més de l'equivalent a 6.700 quilos d'emissions de carboni i 91 metres cúbics de petjada hídrica.