Veolia factura 33.310 milions fins al setembre, un 2,1% més

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
Veolia ha tancat els tres primers trimestres de l'any amb una facturació de 33.310 milions d'euros, un 2,1% més que en el mateix període de l'any anterior, segons informa en un comunicat aquest dijous.
La companyia ha aconseguit un ebitda de 5.404 milions, un 5,1% interanual més, i el marge d'ebitda ha crescut 50 punts bàsics, fins al 16,2%, pel creixement orgànic i l'aplicació rigorosa i contínua dels plans d'eficiència.
La directora general de l'empresa, Estelle Brachlianoff, ha dit que la dinàmica dels resultats "reflecteix la solidesa" de l'estratègia de la companyia.