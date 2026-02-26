Veolia factura 2.987 milions a Espanya i Portugal en 2025, un 4,9% més

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
Veolia va tancar l'exercici 2025 amb una facturació de 2.987 milions d'euros, un 4,9% interanual més en termes comparables, impulsat pel "fort rendiment" del segment Aigua, informa en un comunicat aquest dijous.
El grup matriu va tancar l'any amb un benefici net de 1.643 milions d'euros, un 9,1% més, mentre que els ingressos van aconseguir els 44.396 milions, un 2,8% més, i l'Ebitda va ser de 7.050 milions, un 6,3% més.
L'empresa ha explicat que el bon comportament del segment Aigua va ser gràcies a una revisió tarifària favorable i a un increment del consum, ja que el final de la sequera va provocar un increment del 2,8% en el volum.