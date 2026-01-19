Veolia i Castellar (Barcelona) renoven el fons de solidaritat per pagar el rebut de l'aigua

BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
L'alcaldessa de Castellar del Vallès (Barcelona), Yolanda Rivera, i el director de Veolia al Vallès Occidental i el Baix Llobregat (Barcelona), Jordi Lacruz, han signat la renovació del fons de solidaritat per ajudar a pagar el rebut de l'aigua a famílies en situació de vulnerabilitat, informen en un comunicat conjunt aquest dilluns.
El conveni contempla 4.000 euros que es destinaran a garantir el servei d'aigua a tots els veïns de la localitat, i han recordat que, des del 2016, s'han destinat 48.500 euros a cobrir 571 rebuts de 144 famílies.
El fons és aportat per Veolia i comporta l'exempció del pagament dels conceptes de la factura que siguin de titularitat de la companyia.
Veolia ha recordat que compta amb dues iniciatives més per facilitar el pagament del servei de l'aigua: la tarifa social i els compromisos de pagament sense interessos.
Lacruz ha subratllat que el fons de solidaritat permet que les llars en situació de vulnerabilitat "tinguin accés a aquest servei essencial".