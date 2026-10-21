Venture on the Road de Banc Sabadell recorrerà sis províncies a la recerca de start-ups

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
La desena edició de Venture on the Road de Banc Sabadell recorrerà les províncies de Pamplona, Granada, Astúries, València, la Corunya i Girona per buscar start-ups innovadores, informa l'entitat en un comunicat aquest dimecres.
El programa està impulsat per BStartup de Banc Sabadell, SeedRocket i Wayra, i aquest any s'hi afegeix Enisa, la qual cosa reforça l'abast de la iniciativa.
Té l'objectiu d'identificar les millors oportunitats d'inversió en fases inicials i oferir les start-ups una plataforma per presentar els seus projectes davant inversors i generar una xarxa de contactes professionals d'alt valor.
La start-up guanyadora nacional rebrà un paquet complet de suport per accelerar el seu desenvolupament, que inclourà assessorament especialitzat, accés a ecosistemes d'innovació, formació i acompanyament empresarial.
Entre altres beneficis, comptarà amb l'assessorament personalitzat en finançament i inversió de BStartup, una participació com a projecte convidat al Campus d'Emprenedors de SeedRocket i assessorament de 'fundraising'.