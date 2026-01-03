Yolanca Díaz condemna l'"agressió imperialista" d'EUA a Veneçuela

Ananda Manjón - Europa Press
MADRID 3 gen. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta segona del Govern espanyol i la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha acusat Estats Units de vulnerar la carta de les Nacions Unides després de l'atac del govern dirigit per Donald Trump a diverses àrees de Veneçuela i a la capital, Caracas.
"EUA vulnera la carta de Nacions Unides i la legalitat internacional. La nostra ferma condemna a aquesta agressió imperialista a Veneçuela", ha dit en un comunicat a través de la xarxa social 'Bluesky'.
La vicepresidenta ha afirmat també en el mateix missatge que "el món és menys segur i menys lliure des que Trump i la internacional de l'odi actuen impunement".
Díaz s'ha mostrat en la mateixa línia del seu govern a seguir l'actualitat de Veneçuela les properes hores, però s'ha manifestat a favor de recobrar "el dret internacional i la pau" a Veneçuela.