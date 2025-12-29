Veneçuela.- Veneçuela destrueix una aeronau suposadament usada per al tràfic de drogues prop de la frontera amb Colòmbia

Sergey Bobylev/Kremlin/dpa - Arxiu
MADRID 29 des. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Veneçuela han anunciat aquest dilluns la destrucció d'una aeronau suposadament utilitzada per a operacions de narcotràfic, en un atac dut a terme al municipi Pedro Camejo, en l'estat d'Apure (oest), prop de la frontera amb Colòmbia.
La Forces Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha assenyalat en un comunicat publicat en el seu compte a Instagram que aquesta acció s'emmarca en l'Operació Escut Bolivarià "Independència 200", abans de recalcar que l'aparell va ser albirat quan estava "ocult i emmascarat" a la zona.
El comandant estratègic operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, ha especificat que l'aeronau va ser detectada prop d'un terraplè "utilitzat com a pista clandestina improvisada", al mateix temps que ha subratllat que no presentava matrícula visible ni comptava amb permisos o pla de vol, per la qual cosa va ser declarada "hostil".
"Amb aquesta inutilització, Veneçuela registra un acumulat de 422 aeronaus inutilitzades des de la promulgació de la Llei de Control per a la Defensa Integral de l'Espai Aeri veneçolà des del 2012, en la protecció a la sobirania nacional, sumant-se la quantitat de 31 aeronaus durant l'any 2025", ha subratllat Lárez, qui ha indicat que la FANB "combat diàriament i amb furor al llarg del territori nacional contra el flagel de les drogues i el narcotràfic".
Les autoritats veneçolanes han defensat les seves tasques en la lluita contra el narcotràfic al seu territori, especialment davant les acusacions d'Estats Units, que ha llançat durant els últims mesos bombardejos contra presumptes narcollanxes al mar Carib i l'oceà Pacífic i ha arribat a amenaçar amb una invasió del país sota l'argument de la lluita contra les drogues.