Veneçuela.- Trump anuncia la mort de tres "terroristes" en un nou atac contra una embarcació en el Carib

MADRID 15 set. (EUROPA PRESS) -
El president nord-americà, Donald Trump, ha informat aquest dilluns un atac contra una embarcació, el segon en dues setmanes en aigües del Carib, en el que han mort tres "terroristes" veneçolans.
"L'atac ha resultat en la mort de tres terroristes homes (...). Advertència. Si es transporten drogues que poden matar a nord-americans, us caçarem!!", ha indicat Trump en el seu compte a la xarxa social de la seva propietat Truth Social.
Trump ha explicat que l'atac s'ha produït al matí i per ordre seva. "Forces militars nord-americanes han realitzat un segon atac cinètic contra els càrtels i narcoterroristes extraordinàriament violents, identificats positivament", ha indicat.
El missatge ve acompanyat d'un vídeo d'un dispositiu de vigilància en el que s'observa una embarcació aturada en el mar i com una gran explosió causa la seva destrucció.
"Aquests narcoterroristes de Veneçuela estaven en aigües internacionals transportant narcòtics il·legals, una arma verinosa mortal per als nord-americans!", ha assenyalat Trump, que considera als càrtels "responsables de conseqüències devastadores sobre les comunitats nord-americanes des de fa dècades". Aquestes drogues "han matat milions de ciutadans nord-americans. Ja no més", ha reblat.
Estats Units ha desplegat almenys quatre bucs de guerra en aigües del Carib dins d'una escalada de tensions que va portar la setmana passada a les forces nord-americanes a bombardejar una suposada narcollanxa, en un inèdit atac que va deixar onze morts. El dissabte militars d'un destructor nord-americà van abordar un pesquer veneçolà a la seva Zona Econòmica Exclusiva.