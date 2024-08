L'oposició veneçolana es manifesta per "cobrar Caracas" aquest dissabte

Maduro alerta d'un atemptat de l'oposició aprofitant les protestes



MADRID, 3 ago. (EUROPA PRESS) -

La líder de l'oposició veneçolana, María Corina Machado, ha convocat a la mobilització amb especial atenció a la capital, Caracas, per protestar pel suposat frau en les eleccions presidencials del passat diumenge.

"Triomfem el 28 de juliol i ara cobrarem Caracas", ha publicat Machado en un missatge en el seu compte a la xarxa social X. "Demà dissabte ens encoratgem i en família, a cada ciutat i poble d'aquest país, sortirem junts a ratificar la nostra veritat: GUANYEM!", ha apuntat en un missatge publicat en la nit del divendres.

"I hem de continuar avançant per fer valer la VERITAT. Tenim les proves i el món ja les reconeix. Aquesta és una lluita espiritual i anem acompanyats de Déu; ELL acompanya aquest moviment cívic per la unió familiar, la dignitat humana i la Llibertat", ha afegit.

En el seu missatge, Machado denuncia que les autoritats "persegueixen i segresten a ciutadans de bé només perquè van treballar en la defensa dels vots de tots". "Demà, en família, amb la teva bandera en alt, de manera pacífica i entusiasta, ens trobem en tota Veneçuela! A Caracas, ens veiem a les 10am en l'Ave Principal de Las Mercedes", ha plantejat en el seu missatge, que culmina amb la frase "VENEÇUELA SERÀ LLIURE!".

"ATEMPTAT A CARACAS"

En paral·lel, el president de Veneçuela, Nicolás Madur, ha denunciat que els comandaments de l'oposició planegen dur a terme "un atemptat" a Caracas aquest dissabte en el marc de les manifestacions.

"Vull denunciar una nova emboscada que es pretén demà dissabte (...). Part d'aquests grups de 'comanditos', armats amb magranes i altres armes, pretenen fer un atemptat demà a la zona de Bella Muntanya (Caracas)", ha afirmat Madur en declaracions recollides pel canal estatal VTV, al·ludint a grups d'organització política de la campanya de l'opositor Edmundo González Urrutia.

En aquesta línia, Madur no només ha denunciat que aquests grups de l'oposició ja han perpetrat "atacs previs contra les forces policials" de Veneçuela, sinó que ha reiterat la seva acusació contra Machado i González per ser part d'un "intent de cop d'estat liderat pels Estats Units".

"Fem la denúncia davant dels mitjans, que la Machado i el còmplice de González Urrutia, pretenen generar caos entre la seva pròpia gent; la maldat de la dimònia i l'assassí no té límit", ha insistit el president veneçolà des del Palau presidencial de Miraflores.

Després de les acusacions abocades, Madur ha instat a les forces de seguretat del país a "mantenir una vigilància màxima per garantir la seguretat de tots els veneçolans", malgrat que "els delinqüents ja estan sent buscats".

Així mateix, el mandatari ha titllat de "farsa" la campanya d'una "extrema dreta experta en falsos positius" per a les eleccions del passat 28 de juliol, argumentant que "ells ja tenien el seu pla de violència i dany" i que ell l'única cosa que està "garantint és la pau, l'ordre i la tranquil·litat de tots els veneçolans".

Les forces afins a Madur han convocat també per a aquest dissabte una Gran Marxa Nacional per la Pau per recolzar la victòria de Madur en les eleccions presidencials del passat diumenge. La marxa acabarà en els voltants del Palau de Miraflores, seu presidencial veneçolana.

El Consell Nacional Electoral (CNE) de Veneçuela ha anunciat la victòria de Madur amb el 51,95% dels vots enfront del 43,18% obtingut per la candidatura de González.

Una vegada coneguts els primers resultats el dilluns, l'oposició va sortir ràpidament al pas per reivindicar la seva victòria --que asseguren van aconseguir amb més d'un 70% dels vots-- i exigir un recompte d'actes recolzat a escala internacional.