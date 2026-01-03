Junts lamenta la "violació flagrant" d'EUA del dret internacional a Veneçuela

BARCELONA 3 gen. (EUROPA PRESS) -
Junts ha lamentat la "violació flagrant del dret internacional" per part d'EUA amb el seu atac a Veneçuela que, segons el partit, obre una gran incertesa sobre el futur del país i posa en dubte el paper de Nacions Unides per resoldre conflictes.
"El règim autoritari i corrupte de Nicolás Maduro governa sense tenir la legitimitat de les urnes, però l'atac nord-americà no té empara jurídica", ha dit aquest dissabte la formació en un comunicat, en què recolza al poble veneçolà que lluita democràticament per un país lliure i sobirà, en les seves paraules.
El president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte que l'Exèrcit d'EUA ha capturat Maduro ia seva esposa durant una operació militar de matinada,acompanyada d'una sèrie de bombardejos contra la capital del país, Caracas, i els estats d'Aragua i La Guaira.