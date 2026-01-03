Junqueras (ERC) critica la "agressió imperialista" d'EUA contra Veneçuela

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
La formació considera a Trump "una greu amenaça per a la pau i la seguretat"
BARCELONA, 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha criticat aquest dissabte l'"agressió imperialista" d'EUA contra Veneçuela i ha defensat que el futur del país ho han de decidir els veneçolans i no un govern extern.
En un missatge a X recollit per Europa Press, enllaça el comunicat del seu partit: ERC qualifica de "vulneració flagrant" de la carta de Nacions Unides, del dret internacional i del sistema multilateral l'ocorregut aquest dissabte, després de la captura del president Nicolás Maduro.
"Cap país que es declari democràtic pot bombardejar o intervenir altres pobles segons la seva conveniència i els seus interessos", defensen en el comunicat.
També asseguren que el president dels Estats Units, Donald Trump, representa "una greu amenaça per a la pau i la seguretat regional i internacional" i han exigit respecte pel dret internacional.
A més, fan una crida a la "desescalada" i al diàleg i demanen la implicació de la UE que, al seu parer, té l'oportunitat i responsabilitat de liderar la via diplomàtica i defensar un ordre internacional basat en normes, en les seves paraules.