EUA aixeca les sancions al Banc Central de Veneçuela i unes altres tres entitats bancàries estatals

MADRID 14 abr. (EUROPA PRESS) -
El Departament del Tresor d'Estats Units ha anunciat aquest dimarts l'aixecament de sancions imposades al Banco Central de Venezuela i unes altres tres entitats bancàries, una mesura emmarcada en les noves relacions que mantenen tots dos països des de la captura del president veneçolà, Nicolás Maduro, a principis de gener en un atac nord-americà sobre Caracas.
L'Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC) del Departament del Tresor ha indicat en una nota que les companyies beneficiades són Banco Central de Venezuela; Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores Banco Universal C.A.; y Banco del Tesoro, tots controlats per Caracas.
D'aquesta manera, l'organisme nord-americà autoritza "totes les transaccions prohibides pel Reglament de Sancions a Veneçuela (...) necessàries per a la prestació, exportació o reexportació (...) de serveis financers a, des d'o en benefici" dels quatre citats bancs, així com a qualsevol entitat en la qual algun d'aquests bancs tingui una participació directa o indirecta igual o superior al 50%.
L'ordre, signada pel director de l'OFAC, Bradley T. Smith, respon a l'alleujament de sancions demanava la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, al·legant, entre altres motius, que "aquest bloqueig també és contra la joventut veneçolana", segons va apuntar a finals de febrer.
L'anunci es produeix en un moment de progressiu aperturisme des d'Estats Units cap a Veneçuela, particularment en l'àmbit energètic, on el president Donald Trump s'ha proposat revitalitzar la indústria petroliera veneçolana i ja comercia amb hidrocarburs d'aquest país.