Dalmau demana "prudència i calma" davant de l'atac d'EUA aquest dissabte a Veneçuela

GIRONA 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha demanat aquest dissabte "prudència i calma" sobre Veneçuela davant de l'atac d'EUA, que assegura haver detingut el líder veneçolà, Nicolás Maduro.
"Veneçuela es mereix un futur millor, en pau i en democràcia, però totes les solucions que s'hagin de fer han de ser conforme amb el dret internacional i amb les Nacions Unides", ha sostingut en declaracions als mitjans des d'Olot (Girona).
Ha assegurat que en aquests moments la prioritat del seu govern és "garantir la seguretat de tots els catalans" al país, i que vetllaran per garantir una desescalada de la situació que permeti Veneçuela afrontar el seu futur amb pau, llibertat i democràcia.