Duch crida "a la desescalada i a respectar el dret internacional" a Veneçuela

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
El Departament d'Acció Exterior destaca que la UE pot jugar un "paper rellevant"
BARCELONA, 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'UE i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha fet una crida "a la desescalada i a respectar el dret internacional" davant de la situació a Veneçuela després de la captura del president de Veneçuela, Nicolás Maduro, per part de l'exèrcit d'Estats Units durant una operació d'atac a gran escala.
En un missatge a 'X' aquest dissabte recollit per Europa Press, Duch ha afirmat que el Govern està molt atent a la situació i fent seguiment de l'estat dels catalans residents a Veneçuela.
En aquest sentit, ha afirmat que treballen coordinats amb el Govern espanyol i el Centre Català situat a la capital del país, Caracas.
UNS 7.800 CATALANS EN EL PAÍS
Segons xifres del Departament en un comunicat, uns 7.800 catalans viuen a Veneçuela, i la Delegació del Govern als Estats Andins, amb seu a Colòmbia, ja ha contactat amb el Centre Català de Caracas, que confirma que tots els seus membres estan bé.
A més, informen que donaran suport a la mediació oferta pel Govern i defensen que la UE pot "jugar un paper rellevant" en la recerca d'una solució.
També recorden la necessitat de garantir "en tot moment" el respecte als drets humans i a la legalitat internacional.