Vendrell (ERC) acusa Junqueras d'amagar-se "en moments delicats" i li demana que s'aparti

Critica que fos "absolutament ambigu" sobre si donar suport a la investidura d'Illa

BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller d'ERC Xavier Vendrell ha acusat l'exlíder d'ERC i candidat a la reelecció, Oriol Junqueras, d'amagar-se "en moments delicats", entre els quals ha esmentat la decisió sobre si donar suport a la investidura de Salvador Illa i el dia que s'havia de decidir si es proclamava la independència, en referència al 27 de setembre del 2017, i li ha demanat que s'aparti de la cursa per liderar el partit.

En una entrevista aquest dimarts a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha assegurat que Junqueras, el 27 d'octubre del 2017, quan l'aleshores president de la Generalitat Carles Puigdemont estava reunit amb els seus consellers per decidir si declarava la independència "se'n va anar a Montserrat, no fos que li caigués una garrotada".

"Aquest senyor no pot dirigir ERC", i ha comparat el moment que travessa el partit amb el Congrés de la formació del 2008, quan els republicans van patir una reculada electoral després dels anys del govern tripartit, tot i que considera que ERC no està en risc d'escissió.

"ABSOLUTAMENT AMBIGU"

També ha criticat que Junqueras fos "absolutament ambigu" sobre si ERC havia de donar suport o no a la investidura de l'ara president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'ha acusat de reunir-se amb el govern d'Illa al Palau perquè mantinguessin al càrrec persones d'ERC.

"Si el Govern de la Generalitat nega que Junqueras va demanar a Illa que li mantingués càrrecs en el Govern, menteix. Si està negant això, menteix. Jo no menteixo", ha subratllat l'exconseller republicà preguntat per si té proves sobre si es va produir aquesta reunió.

Vendrell ha explicat que ha demanat a la direcció d'ERC que obri un expedient a Junqueras per aquest "acte d'indisciplina", però ha afegit que la direcció ho ha descartat perquè consideren que seria obrir una tensió innecessària dins el partit, ha dit textualment.

Sobre l'estructura B del partit, Vendrell ha sostingut que "no pot ser que Junqueras ara faci veure que no té res a veure amb els errors que hi ha hagut", i ha afirmat que estava en els principals òrgans de decisió del partit i per tant el considera corresponsable dels errors.